В Луганську місцеві жителі розповсюджують листівки, в яких вимагають від терористів залишити місто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий повідомив на брифінгу.

“У Луганську розповсюджуються листівки, в яких жителі міста вимагають від терористів і диверсантів залишити місто, прибрати барикади з центральних вулиць і не ховатися за спини мирних жителів”, - сказав він.

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Також Чеповий розповів про ситуацію у Донецьку. За його словами, у місті бойовики-кадирівці захопили приміщення юридичного інституту.

Разом з тим він зазначив, що у Донецьку частково налагоджено роботу цивільних інституцій. Зокрема, частково розблоковано роботу управлінь НБУ у Донецькій області та Державного казначейства, почали здійснюватись деякі види платежів. Також у Донецьку тривають роботи з відновлення інфраструктури.

У Червоному Лимані відновлено рух електропотяга до Харкова й вирішуються фінансові питання: отримано 3,5 млн грн на виплати пенсій.