Клімкін їде до Люксембурга на зустріч голів МЗС ЄС

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, керівник зовнішньополітичного відомства України вперше в історії відносин Україна-ЄС запрошений на засідання такого формату, який об’єднує виключно країни-члени Євросоюзу.

Клімкін представить мирний план Президента України Петра Порошенка з врегулювання ситуації у східних областях держави. Він проведе також низку двосторонніх зустрічей, зокрема з високим Представником ЄС у закордонних справах Кетрін Ештон, Комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле, міністрами закордонних справ деяких країн ЄС.

Планується, що за результатами засідання будуть ухвалені рішення з українського питання.