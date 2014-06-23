У Росії готується перекидання найманців на схід України- РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Володимир Чеповий.

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“Найближчим часом з таборів підготовки бойовиків, розташованих на території РФ, планується здійснити прорив на територію України російських найманців для участі у терористичній і диверсійній діяльності та забезпечення сил бойовиків озброєнням”, - заявив Чеповий.