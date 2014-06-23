За добу бойовики 8 разів здійснили напад на блокпости та колони військової техніки
За минулу добу бойовики здійснили 8 нападів на блокпости та колони військової техніки сил АТО.
За минулу добу бойовики здійснили в зоні АТО 4 напади на блокпости та 4 напади на колони військової техніки, в результаті 5 українських військовослужбовців та 1 прикордонник отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов під час прес-конференції в Києві.
«За минулу добу у шістьох визначених районах Донецької та Луганської областей, де перебувають сили АТО, відбулись напади на блокпости та колони військової техніки», - зазначив прес-офіцер.
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«Загалом відбулось 4 напади на блокпости та 4 напади на колони військової техніки, що рухались визначеними маршрутами в рамках ротації сил АТО», - додав він.
«Внаслідок цих дій бойовиків отримали поранення 5 українських військовослужбовців, а також 1 представник прикордонної служби», - повідомив Селезньов.