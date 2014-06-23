У Луганську бойовики готуються до чергової спроби захоплення аеропорту - РНБО
18:43, 23 червня 2014Політика
0 0
У Луганську бойовики готуються до чергової спроби захоплення аеропорту.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий.
Читайте такожТерористи продовжують напади на військові колони та об’єкти сил АТО
“Нами зафіксовано спроби підготовки до захоплення луганського аеропорту”, - сказав він, зауваживши, що неподалік від міста Лутугино виявлено БТР і близько 30 бойовиків. Ще одна група бойовиків виявлена поблизу села Переможне.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter