У Луганську бойовики готуються до чергової спроби захоплення аеропорту - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий.

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“Нами зафіксовано спроби підготовки до захоплення луганського аеропорту”, - сказав він, зауваживши, що неподалік від міста Лутугино виявлено БТР і близько 30 бойовиків. Ще одна група бойовиків виявлена поблизу села Переможне.