У Луганській області двічі підірвали залізничні колії

Сьогодні в 5:30 на перегоні Кондаршевська - Нова - Городній 959 км. і в 6:00 на перегоні Краснозерівка - Огродний 954 км сталися вибухи одноколійного шляху з пошкодженням трьох та одного метра шляху відповідно, повідомляє Острів з посиланням на Донецьку залізницю.Читайте також«Укрзалізниця» завтра повністю відновить після вибуху колію на Донеччині

Дана ділянка обслуговується локомотивами на тепловозній тязі. Збоїв у русі немає, ніхто не постраждав.

Можлива затримка пасажирського поїзда № 11/12 сполученням Москва - Луганськ, який курсує на даній ділянці. Донецька залізниця планує відновити пошкоджені ділянки шляху до 11:00.