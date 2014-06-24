У Луганській області двічі підірвали залізничні колії
09:13, 24 червня 2014Політика
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У Луганській області підірвали залізничні колії на ділянці, де курсує потяг "Москва-Луганськ". Донецька залізниця планує відновити пошкоджені ділянки шляху до 11:00.
У Луганській області двічі підірвали залізничні колії / ru.wikipedia.org
Сьогодні в 5:30 на перегоні Кондаршевська - Нова - Городній 959 км. і в 6:00 на перегоні Краснозерівка - Огродний 954 км сталися вибухи одноколійного шляху з пошкодженням трьох та одного метра шляху відповідно, повідомляє Острів з посиланням на Донецьку залізницю.Читайте також«Укрзалізниця» завтра повністю відновить після вибуху колію на Донеччині
Дана ділянка обслуговується локомотивами на тепловозній тязі. Збоїв у русі немає, ніхто не постраждав.
Можлива затримка пасажирського поїзда № 11/12 сполученням Москва - Луганськ, який курсує на даній ділянці. Донецька залізниця планує відновити пошкоджені ділянки шляху до 11:00.
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