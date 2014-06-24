У Криму озброєні люди захопили медресе

Як повідомляє Сегодня з посиланням на Муфтіят Криму, також вони вилучили кілька комп'ютерів.

"Обшукували все, що розташоване в будівлі, в тому числі і особисті речі дітей. Нічого підозрілого не знайшли. Заступника директора медресе Айдера Османова відвезли в невідомому напрямку", - зазначили в Муфтіяті.

За інформацією духовного управління кримських мусульман, озброєні люди представилися співробітниками ФСБ РФ. Свої дії вони ніяк не коментували.

Читайте такожУ Криму почали інформаційну війну проти мусульманських організацій"В момент візиту "беркутівців" в медресе діти спали. На територію навчального закладу увійшли близько 30 співробітників служби. Внаслідок обшуку вибито двері, розбито вікна медресе. Обшук тривав близько п'яти годин", - пояснили в Муфтіяті.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці невідомі озброєні люди у військовій формі зеленого кольору без розпізнавальних знаків захопили медресе (релігійна школа), яка розташована в селі Кольчугіно під Сімферополем.

За даними агентства QHA, на момент обшуку біля медресе перебувало 2 автобуси. "Беркутівці" з одного автобуса перебували на території медресе, з другого - чекали всередині автобуса.

Крім того, з'ясувалося, що в медресе перебувало 13 учнів та 2 викладача.

Також сьогодні вранці близько 20 силовиків зі зброєю розбудили гучним стуком у вікно кримськотатарську родину, яка мешкає в с. Булганак (Кольчугіно) Сімферопольського району. Невідомі увірвалися в будинок, в якому на той час перебували чоловік, дружина і троє дітей. Силовики провели ретельний обшук всього будинку.