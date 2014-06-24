У Донецьку за тиждень вкрали майже півсотні автомобілів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

За його словами, за минулий тиждень зареєстровано 23 факти незаконного заволодіння автотранспортом - вкрадено 47 авто і 1 мотоцикл, з яких 6 одиниць з місць стоянки і 42 транспортні засоби були захоплені озброєними особами.

Читайте такожНа Луганщині терористи захопили відділ Держказначейства

«Ці випадки, на жаль, лихо для нашого регіону. Із захопленого транспорту 11 - належать фізичним особам і 37 – юридичним. За всіма зареєстрованими фактами правопорушень відкрито кримінальні провіадження», - сказав Лук’янченко.