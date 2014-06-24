У Донецьку за тиждень зникло безвісти 27 людей, з них 14 – викрадено – мер

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

«За тиждень зникло безвісти 27 людей, з них 14 - були викрадені невідомими особами», - сказав мер. Він наголосив, що в місті залишається складною криміногенна обстановка.

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«У період з 16 до 23 червня надійшли 1792 заяви і повідомлення про протиправні дії, з них 512 - зі складом кримінального правопорушення, за якими розпочато розслідування. За цей тиждень сталися 4 вбивства, 4 – тяжких тілесних ушкодження, 4 – розбійних напади і 16 грабежів», - констатував Лук’янченко.