СБУ розслідує справу професора столичного ВНЗ, якого завербували російські спецслужби

Головне слідче управління СБУ розслідує кримінальне провадження за ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України стосовно громадянина України, який був завербований російськими спецслужбами та погодився за грошову винагороду вчиняти дії проти України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними прес-центру, 59-річний киянин «С», професор одного зі столичних вишів, був завербований співробітником ФСБ РФ ще у 2005 році - під час поїздки до Москви. Зв'язок зі своїм куратором з іноземної спецслужби на ім’я «Олександр В’ячеславович» «законсервований» агент здійснював через мобільний телефон.

За свідченнями громадянина «С», на початку травня ц.р. він отримав завдання у день виборів президента України з метою перешкоджання підрахунку голосів пошкодити кабель електромереж та знеструмити адмінбудівлю ЦВК. Правоохоронці, які вжили підвищених заходів безпеки на цьому об’єкті, не допустили вчинення диверсії.

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У подальшому завербований російською спецслужбою громадянин отримав чергове завдання від ФСБ вчинити провокацію. 28 червня - у День Конституції - він мав здійснити обстріл сигнальними ракетами будівлю Посольства Республіки Польща у центрі Києва та підкинути на місце злочину символіку «Правого Сектора» з метою дискредитації цієї організації. Зі слів професора, російські керівники пообіцяли йому за це три тисячі євро.