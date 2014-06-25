Ярош: "Правий сектор" затримав довірену особу Пушиліна

Про це повідомляє лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош.

"У затриманого вилучені посвідчення і перепустки ДНР, в тому числі до всіх її "державних установ", а також флешки із розвідувальною інформацією по українських блокпостах", - пише Ярош у Фейсбуці.

Гільов, за його власними свідченнями, очолює цілу терористичну мережу, до складу якої входить декілька сотень осіб, а також є організатором референдуму 11 травня у кількох містах та сільських районах Донбасу.

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Будучи тренером з карате, Гільов залучав спортсменів спочатку до виїздів у якості тітушок на Київський Антимайдан, а в останні місяці - до збройних загонів терористів. Гільов відомий у Вугледарі та його околицях своєю активною антиукраїнською позицією та переслідуванням українських активістів.

"Наразі Гільов охоче дає покази проти своїх подільників і невдовзі буде переданий в руки СБУ", - говорить Ярош та обіцяє надати згодом відеоматеріали.