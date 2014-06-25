Єврокомісія підготувала пропозиції щодо санкцій проти РФ - Баррозу

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявляє, що ЄК розробила необхідні пропозиції щодо третьої фази санкцій проти Росії, але рішення ухвалювати з цього приводу будуть виключно глави держав та урядів країн-членів ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, так він відповів на запитання журналістів стосовно можливого ухвалення на саміті ЄС, який відбудеться 26-27 червня в Брюсселі, рішення стосовно переходу до третьої фази санкцій по відношенню до Росії у зв’язку з кризою в Україні.

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«Це будуть вирішувати лідери держав та урядів. Ми все підготували, але рішення активізувати подальші заходи належить лідерам», - сказав Баррозу.

При цьому президент ЄК наголосив на важливості того, щоб «всі країни були єдиними».

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Як повідомляв УНІАН, Євросоюз після США запровадив візові та економічні санкції проти кількох десятків високопоставлених російських чиновників та бізнесменів через анексію Росією АР Крим.

Західні держави погрожують РФ запровадженням третього етапу санкцій, якщо Росія продовжить дестабілізувати ситуацію на сході України.

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Водночас серед країн ЄС немає єдності стосовно запровадження подальших санкцій проти Росії.

Тим часом незважаючи на оголошене наприкінці минулого тижня президентом України Петром Порошенком семиденне перемир'я, бойовики продовжують атакувати та вбивати українських військовослужбовців.