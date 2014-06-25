Експерти не вірять в успіх партії Льовочкіна на майбутніх виборах

Новий проект Сергія Льовочкіна «Партія розвитку України», яка створена з колишніх регіоналів і фінансується Дмитром Фірташем, швидше за все, не зможе потрапити до Ради, якщо не буде знижений прохідний бар'єр.

Таку думку висловили у своїх коментарях публікації УНІАН «Партія «трьох Сергію»: останній притулок негідників» політтехнологи Андрій Золотарьов і Тарас Загородній.

Андрій Золотарьов вважає, що багато проектів, які зараз створюються на уламках Партії регіонів навряд чи можуть бути вдалими, якщо не знизити прохідний бар'єр. Зокрема, на його думку, це стосується і «Партії розвитку України».

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«Щоб подолати 5%-й прохідний бар'єр, потрібно мати щось більше, ніж вагомі фінансові та медійні ресурси, голову Єрмолаєва (за чутками, ідеолог нової партії - УНІАН) і низку сумнівних персон з Партії регіонів...», - вважає Золотарьов.

«Вони, звичайно, роблять правильні заяви, говорять правильні слова, але виникає питання: де ж ви були раніше? Микола Скорик (екс-глава Одеської ОДА, - УНІАН) при Януковичі губернаторствував, Сергій Ларін - був правою рукою Льовочкіна в Адміністрації Януковича, за всім цим - демонічна постать самого Льовочкіна...», - нагадав політтехнолог.

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«У країні змінився запит на політиків. Тому навіть Партія регіонів-лайт не пройде», - вважає політтехнолог Тарас Загородній.

«Люди втомилися терпіти симулякри партії без нових лідерів і нової риторики. Вони не матимуть попиту під час виборчої кампанії, так як це мертві партії і політики», - уклав він.