Фірташ спонсорує партію Льовочкіна, щоб не повторити долю Лазаренка - політолог

Таку думку висловив в одному з коментарів до публікації УНІАН «Партія «трьох Сергійок»: останній притулок негідників» політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.

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За словами Небоженка, у цього проекту, який має чималий фінансовий та медіа ресурс, є шанси подолати 5%-й прохідний бар'єр на дострокових виборах у Верховну Раду.

«Приклад минулих виборів показав, що навіть «Свобода», якщо її показувати по «Інтеру» (який належить Льовочкіну і Фірташу, - УНІАН), може стати популярною партією і пройти в парламент», - нагадав Віктор Небоженко.

При цьому, за його словами, на просування нової ПР під проводом людей Сергія Льовочкіна, грає ще і той факт, що головний фінансовий спонсор нової партії - Дмитро Фірташ - дуже «не хоче повторити у США долю Лазаренка» (у даний час Фірташ перебуває під домашнім арештом в Австрії за звинуваченнями у корупції, висунутих урядом США). «Йому, кров із носа, треба мати свою партію в Раді, і він буде її мати», - вважає політолог.

Як повідомляв УНІАН, Партія розвитку України, яку пов'язують з колишнім головою Адміністрації Президента Сергієм Льовочкіним, була створена 11 червня шляхом перейменування Прогресивно-демократичної партії.

Екс-регіонал Юрій Мірошниченко обраний головою національного комітету партії Сергій Ларін - керівником виконавчого комітету. Серед заступників Мірошниченка теж є колишні регіонали - приміром, Ірина Горіна.

Довідка УНІАН

14 вересня 1998 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти П. Лазаренка за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Правосуддя Швейцарії засудило П. Лазаренка до ув'язнення за відмивання грошей у банках Швейцарії.

17 лютого 1999 року Верховна Рада України ухвалила рішення про зняття депутатської недоторканності з П. Лазаренка. За тиждень перед цим він виїхав з України. Перебував в ув'язненні під слідством у США, а також під слідством в Україні.

Працюючи на чолі уряду, звинувачувався опозиційною пресою в монополізації газового ринку України та злочинній корупції. Вважався лідером так званогодніпропетровського клану.

Згідно з рейтингом найбільших корупціонерів світу, складеному у 2008 р. Всесвітнім банком по спільній програмі з ООН «Повернення викрадених активів», Павло Лазаренко увійшов до десятки найкорумпованіших державних діячів світу.

12 березня Дмитро Фірташ був затриманий у Відні. Арешт був здійснений на підставі звернення ФБР США, повідомили в українському МЗС.

21 березня земельний суд Відня звільнив Фірташа з в'язниці під заставу в 125 млн. євро.

2 квітня влада США пред'явила Дмитру Фірташу звинувачення в дачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії. Рахунки олігарха були заморожені на вимогу ФБР. Встановлено, що з Фірташем пов'язані півтори сотні, переважно офшорних, компаній по всьому світу і 41 банківський рахунок.