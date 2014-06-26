Генерали часів Януковича хочуть повернутися в Міноборони – експерт

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"У нас з'явилася інформація про те, що деякі генерали, які проявляли особливе завзяття при Януковичі у справі розвалу армії, помалу промацують грунт для повернення у військове відомство", - заявив він.Читайте такожКомандир "Айдару": в керівництві АТО є зрадники

У зв'язку з цим, як відзначив військовий експерт, "ми спробували з'ясувати долю одного цікавого документа. А саме – результатів розслідування, проведеного Міноборони ще в квітні цього року, з приводу розвалу Збройних сил".

"А там, за нашими даними, вказані прізвища конкретних генералів і адміралів – винуватців, не побоюся цього слова, трагедії. Ці матеріали були передані в Генпрокуратуру, і з тих пір про них нічого не чутно", - наголосив Тимчук.Читайте такожПідполковник розвідки спецназу: Нас здають у Генштабі

"Кінців розслідування ми поки що не знайшли – в ГПУ хаос через нові призначення. Але чекаємо, що генпрокурор Ярема проллє світло. По-перше, Батьківщина має знати своїх "героїв" в обличчя. А по-друге, не можна допустити цих "стратегів" знову до МО і Генштабу. Як би їм не хотілося", - заявив експерт.