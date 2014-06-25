Ярема скоротив штат ГПУ на більш як 1,5 тисячі посад

Генеральний прокурор України Віталій Ярема скоротив загальну штатну чисельність апарату Генпрокуратури на більш як 1,5 тисячі посад.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, скорочення торкнулось керівного складу центрального апарату ГПУ та обласних прокуратур.

Рішення прийнято з метою заощадження бюджетних коштів, удосконалення організації роботи органів прокуратури.

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Зокрема, було скорочено штатну чисельність заступників генерального прокурора України, яких тепер буде сім (замість дев'яти), та 18 структурних підрозділів Генпрокуратури, із них: 8 головних управлінь, 8 управлінь та 2 відділи.

У зв’язку з необхідністю підвищення відповідальності керівного складу Генпрокуратури за результати роботи на відповідних напрямках прокурорської діяльності та слідства об’єднано посади заступників генпрокурора з посадами керівників відповідних головних управлінь.

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Також приведено до єдиного формату, залежно від категорійності прокуратур, штатну чисельність заступників прокурорів обласного рівня. Так, у прокуратурах поза групою встановлено по 5 посад заступників прокурорів областей, у прокуратурах І групи – по 4 посади заступників прокурорів областей, у прокуратурах ІІ групи – по 3 посади заступників прокурорів областей. Таким чином, загальна кількість скорочених посад керівного складу в прокуратурах обласного рівня становить 22 одиниці.

Крім того, проведено роботу зі скорочення штатної чисельності органів прокуратури, відповідно до вимог ч. 3 ст. 13 Закону України «Про прокуратуру» (зі змінами внесеними Законом від 27.03.2014 № 1166-VII), тобто до 20 тис. 367 осіб. При цьому враховано реальне навантаження на прокурорів прокуратур обласного та районного рівнів при виконанні ними конституційних функцій.