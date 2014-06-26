У Донецьку бойовики штурмують військову частину: чутні вибухи та постріли

У Донецьку бойовики штурмують військову частину. На даний час у Донецьку розпочався бій, повідомили «Донецк. Комментарии» співробітники розташованого неподалік офісу. Чути постріли і вибухи.

У той же час, на сайті Донецької міської ради зазначається, що на даний момент по вулиці Щорса між проспектом Таманським і провулком Россіні чути постріли і вибухи. Йде штурм військової частини Внутрішніх військ МВС України в Донецькій області (вул. Щорса, 116).

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У міськраді уточнюють, що на місце події виїхала оперативно-слідча група міського управління МВС на чолі з начальником Юрієм Седнєвим.

У той же час, мешканців прилеглих будинків просять не підходити до вікон, не виходити на балкони, без потреби не покидати меж квартир, а власників авто - коригувати маршрути пересування в об'їзд місця пригоди.

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Як повідомляє місцевий сайт 62.ua станом на 19.20, стрілянина біля військової частини в Донецьку триває. При цьому бойовики перестали використовувати гранатомети.

На даний момент перекрита дорога з вул.Університетської на вул. Треньова також перекрито рух по вул. Щорса і Батищева.

Станом на 19.30, перший штурм українські військові відбили. Однак серед бійців Нацгвардії вже є кілька поранених.

На даний час йдуть переговори військових і бойовиків, які їх штурмують.

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Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері невідомі озброєні злочинці, які назвали себе угрупованням «Кальміус», оточили військову частину 3004 Національної гвардії України, яка дислокується в Донецьку.

Терористи вимагали від військовослужбовців терміново покинути територію військової частини і перейти на бік бойовиків.