Бойовики на БРДМ готуються до штурму військової частини Нацгвардії в Донецьку

Як повідомляє прес-служба Національної гвардії України, сьогодні ввечері невідомі озброєні злочинці, які назвали себе угрупуванням «Кальміус», оточили військову частину 3004 Національної гвардії України, що дислокується в Донецьку.

Терористи вимагають від військовослужбовців терміново залишити територію військової частини та перейти на бік сепаратистів.

Читайте такожВночі бойовики знов атакували базу танкового резерву в Артемівську, стріляючи з балконів багатоповерхівок

Військовослужбовці Нацгвардії на вимоги терористів відповіли відмовою.

У даний час терористи готуються до штурму військової частини. На озброєнні у них є БРДМ.

Гвардійці укріплюють свої позиції та готуються відбивати штурм.