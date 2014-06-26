Бойовики на БРДМ готуються до штурму військової частини Нацгвардії в Донецьку
18:03, 26 червня 2014Політика
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Бойовики готуються штурмувати військову частину Нацгвардії в Донецьку.
REUTERS
Як повідомляє прес-служба Національної гвардії України, сьогодні ввечері невідомі озброєні злочинці, які назвали себе угрупуванням «Кальміус», оточили військову частину 3004 Національної гвардії України, що дислокується в Донецьку.
Терористи вимагають від військовослужбовців терміново залишити територію військової частини та перейти на бік сепаратистів.
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Військовослужбовці Нацгвардії на вимоги терористів відповіли відмовою.
У даний час терористи готуються до штурму військової частини. На озброєнні у них є БРДМ.
Гвардійці укріплюють свої позиції та готуються відбивати штурм.
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