Підписання асоціації з ЄС є одним з історичних моментів за роки незалежності України - Порошенко
09:55, 27 червня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко назвав очікуване остаточне підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом одним “з історичних днів для України після отримання незалежності”.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Брюсселі перед церемонією підписання угоди.Читайте такожУ Брюсселі триває саміт, на якому Україна підпише асоціацію з ЄС (онлайн-трансляція)
“Я думаю, що це - один з історичних днів після незалежності. Я думаю, що ми повинні використати цю можливість, щоб модернізувати країну. Для цього нам потрібні мир та безпека. Ми також очікуємо, що сьогодні ЄС продемонструє таку ж солідарність, як і раніше”, - сказав президент України.
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