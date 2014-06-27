Підписання асоціації з ЄС є одним з історичних моментів за роки незалежності України - Порошенко

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Брюсселі перед церемонією підписання угоди.Читайте такожУ Брюсселі триває саміт, на якому Україна підпише асоціацію з ЄС (онлайн-трансляція)

“Я думаю, що це - один з історичних днів після незалежності. Я думаю, що ми повинні використати цю можливість, щоб модернізувати країну. Для цього нам потрібні мир та безпека. Ми також очікуємо, що сьогодні ЄС продемонструє таку ж солідарність, як і раніше”, - сказав президент України.