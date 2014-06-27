Прикордонники обстріляли російський розвідувальний безпілотник
13:15, 27 червня 2014Політика
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Українські прикордонники в зоні антитерористичної операції розстріляли російський безпілотний апарат, коли він проводив розвідувальний політ.
Прикордонники завадили беспилонику РФ провести розвідку фото wikipedia.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.
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За його словами, безпілотний літальний апарат рухався з боку Росії, перетнув український прикордонний повітряний простір і летів уздовж українській території.
Як зазначив прес-секретар інформаційного центру РНБО, помітивши безпілотник, прикордонники обстріляли його, припинивши таким чином його розвідувальну місію.
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