Прикордонники обстріляли російський розвідувальний безпілотник

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.

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За його словами, безпілотний літальний апарат рухався з боку Росії, перетнув український прикордонний повітряний простір і летів уздовж українській території.

Як зазначив прес-секретар інформаційного центру РНБО, помітивши безпілотник, прикордонники обстріляли його, припинивши таким чином його розвідувальну місію.