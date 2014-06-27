Ця Верховна Рада абсолютно не відповідає настроям та запитам суспільства - Мусій

"Ця Верховна Рада абсолютно не відповідає настроям та запитам суспільства на очищення. Там присутні люди які голосували в тому рахунку за диктаторські закони, які привели до трагедії на Майдані. А сьогодні вони перефарбувалися і можуть з легкої руки відстороняти будь-якого незручного для них міністра, який намагається ламати їм корупційні схеми", - зазначив міністр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі.

При цьому Мусій зазначає, що готовий прозвітувати про свою діяльність у Верховній Раді, і просить надати йому таку можливість. Міністр, зокрема, назвав фейком інформацію про свою відставку нібито за зстаном здоров'я

"Я заяву про відставку не писав", - сказав Мусій, зазначивши, що він та його команда мають принципову позицію по боротьбі зі зловживаннями, які були у МОЗ - як у одному з найкорумпованіших міністерств, зокрема, у питанні держзакупівель.

"Всі ви зараз стаєте свідками дискредитації МОЗ і міністра шляхом як публічної дискредитації за допомогою ЗМІ, які публікують замовні статті, а також і підкилимної дискредитації, в першу чергу тих дій, які проводить МОЗ", - сказав він.

"Зараз я знаходжусь у відносно нормальному здоров'ї і абсолютно готовий виступити перед усією ВР і прошу їх надати мені можливість не голосувати у вівторок без мене постанову про відставку, а дати мені можливість донести усім депутатам та всьому суспільству те, що відбувається у системі охорони здоров'я та у владі. Я абсолютно готовий до чесної бесіди з ВР і виступу перед усім українським народом. Я думаю, що робитиму це також і на Майдані", - зазначив він.

Мусій також нагадав, що у у ВР була зареєстрована постанова про його відставку з боку двох народних позафракційних депутатів. За його словами, це сталось після того як підпорядковане йому відомство робило спробу повернути до державно власності завод "Індар".

"Адже завод "Індар", на жаль, перетворився з виробника інсуліну на торгівельну прокладку, котра приймала участь у тендерах і відмивала таким чином кошти. Проти керівництва заводу "Індар" порушено, на сьогодні, як мінімум, дві кримінальні справи - за перевищення службових повноважень і за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах", - розповів міністр.

Він також зазначив, що за останні два тижні на нього та його відомство "вилита величезна кількість бруду».

"Це, безумовно, є супротивом моїй принциповій позиції щодо очищення від мафії МОЗ", - наголосив Мусій. Він також зазначив, що всі мітинги за його відставку є проплаченими, що підтверджували самі їхні учасники.

Крім того, міністр наголосив, що у його відомстві, є заступники, котрі призначені за партійними квотами, що є неприпустимим.

"Партійні квоти, по суті, вбивають наміри провести реформи, побудувати щось нове, бо приходять непрофесіонали, яких нав'язують», - сказав Мусій зазначивши, що зокрема, його перший заступник зволікав з оголошенням про проведення тендерів.

"Після щоденного нагадування протягом цілого місяця, подано документи на оголошення тендерів... Я написав відповідне подання до прем'єр-міністра про оголошення догани та про звільнення таких чиновників, які не здатні керувати тендерними закупівлями з посади заступника міністра охорони здоров'я", - розповів він, нагадавши, що вже звільнено «тендерну мафію», яка розкрадала 2 мільярди гривень щороку у Держслужбі лікарських засобів, і що наразі цією службою керує професійна людина.

Мусій наголосив, що він має принципову позицію, яку планував озвучити на засіданні ВР минулої п'ятниці, але у нього стався гіпертонічний криз і його забрала швидка.

За словами міністра, для ефективної роботи міністерства, потрібне зусилля всього суспільства. Мусій також зауважив, що має принципову позицію, що лише після узгодження з усіма зацікавленими сторонами та з народом, потрібно запускати в дію нову європейську модель системи охорони здоров'я.