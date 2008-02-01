Балога побачив, як проект НУ-НС “завмер у незручній позі”

Проект зі створення єдиної партії Президента на базі блоку НУ-НС не просувається через порушення домовленостей та амбіції безвідповідальних політиків. Так ствердив керівник Секретаріату Президента Віктор Балога у інтерв’ю виданню “Україна молода”.

Наразі проект “завмер у незручній позі”, - окреслив ситуацію Балога.

“Прикро, але окремі горді лідери окремих поважних партій, які в присутності Президента підписалися за трансформацію «НУНС» в єдину демократичну партію, після обрання до парламенту заявили з цього приводу про свою особливу думку”, - сказав голова СП.

На його думку, “це - явний приклад політичної безвідповідальності та невиконання взятих зобов’язань. На мою думку, лідери політичних сил, що утворили блок «НУНС», заробили «жовту картку» від своїх виборців. Так і до вилучення з політичного поля на майбутніх виборах недалеко”.

Втім Балога сповнений оптимізму щодо перспектив просування проекту “єдина партія”:

“думаю, що коли ситуація дійде до тертя металу об метал, то всі зрозуміють, що треба домовлятися і мати терпіння. І почнуть одне одного цінувати, розуміти, що ми — єдина команда, єдина політична сила. А поки ми знову при владі, немає ніяких проблем, тому люди розслабляються і дають своїм почуттям забагато волі”.