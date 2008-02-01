Ющенко каже, що Україну чекають цікаві переговори з Росією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір використати майбутній вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) для зміцнення українських позицій у торговельних суперечках із Росією.

Про це він заявив 31 січня в інтерв’ю агентству «Франс-Прес».

«Через бажання Росії приєднатися до СОТ, ми матимемо цікаві переговори щодо «антидемпінгових заходів» та інших «обмежень», накладених Москвою на український експорт», - йдеться у інтерв’ю.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україна має річний дефіцит понад 6 млрд. дол. у своїй торгівлі з Росією, «з якого половина, за даними експертів, спричинена цими обмеженнями».

Як повідомляв УНІАН, головними темами інтерв’ю Президента України інформаційному агентству «Франс-Прес» (Франція) були вступ України до СОТ, євроатлантична інтеграція держави та перспективи приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО, ситуація в парламенті, українсько-російські відносини, питання газового ринку.

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