Ющенко каже, що Україну чекають цікаві переговори з Росією
Президент дав інтерв’ю Франс-Прес
Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір використати майбутній вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) для зміцнення українських позицій у торговельних суперечках із Росією.
Про це він заявив 31 січня в інтерв’ю агентству «Франс-Прес».
«Через бажання Росії приєднатися до СОТ, ми матимемо цікаві переговори щодо «антидемпінгових заходів» та інших «обмежень», накладених Москвою на український експорт», - йдеться у інтерв’ю.
За словами В.ЮЩЕНКА, Україна має річний дефіцит понад 6 млрд. дол. у своїй торгівлі з Росією, «з якого половина, за даними експертів, спричинена цими обмеженнями».
Як повідомляв УНІАН, головними темами інтерв’ю Президента України інформаційному агентству «Франс-Прес» (Франція) були вступ України до СОТ, євроатлантична інтеграція держави та перспективи приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО, ситуація в парламенті, українсько-російські відносини, питання газового ринку.
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