Захоплений силами АТО під Артемівськом танк прибув з РФ - Міноборони

Як повідомляє Міністерство оборони, після аналізу, проведеного фахівцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та Озброєння ЗС України, з’ясовано, що згідно із заводським номером цей танк Т-64БВ випущений у жовтні 1987 року на Харківському танковому заводі ім. О. Малишева. За архівними даними ця бойова одиниця була відправлена до військової частини, яка на той час дислокувалася на території Росії.

Читайте такожМіноборони підтверджує знищення одного з танків терористів та захоплення іншогоНа обліку у Збройних Силах України даний танк Т-64БВ не перебував та не перебуває.

Подібні висновки зроблені і щодо решти захопленої у терористів зброї. Зокрема, вилучений у бойовиків ручний вогнемет РПО-А «Шмель» із показовим надписом «Из России с любовью», також був привезений з території Російської Федерації.