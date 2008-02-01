Балога готовий йди на поступки регіоналам у питанні НАТО

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА вважає за можливе проведення всеукраїнського опитування щодо ставлення населення до вступу України в НАТО.

Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті “Україна молода” № 21 від 1 лютого 2008 року.

За словами В.БАЛОГИ, на сьогодні необхідно знаходити компроміс в цьому питанні між політичними силами. “Вихід є, і він полягає тільки в пошуку компромісу. Одним із таких кроків назустріч вимогам Партії регіонів уявляється якраз проведення всеукраїнського опитування щодо ставлення суспільства до вступу України в НАТО”, - сказав В.БАЛОГА. При цьому він наголосив, що йдеться саме про плебісцит, а не референдум, тому що референдум проводитиметься тільки після того, як Україну запросять до Альянсу.

В то й же час, за словами глави Секретаріату, до проведення такого опитування необхідно розгорнути широке інформування людей про те, чим нині є НАТО, що робить Альянс і що Україні дає приєднання до цієї організації. “Ця кампанія має бути достатньо тривалою, щоб відповіді на запитання плебісциту давалися не з чуток і недочутих фактів, а усвідомлено, зважено, зі знанням суті справи”, - сказав він.

В.БАЛОГА також повідомив, що ідея опитування щодо НАТО вже обговорювалася під час останньої зустрічі Президента зі спікером парламенту та першим віце-прем’єром. “Цю ініціативу треба докладно проробити і цілком можна втілювати”, - сказав він.