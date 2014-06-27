Олланд розраховує провести переговори з Порошенком, Меркель та Путіним у неділю
Про це президент Франції заявив за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.
Президент Франції Франсуа Олланд заявляє, що планує провести телефонні переговори в чотирьохсторонньому форматі з лідерами Німеччини, України та Росії в неділю, передають РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер.
Про це президент Франції заявив за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.
У середу вже пройшли переговори в такому форматі.
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У свою чергу, президент Франції Франсуа Олланд і канцлер ФРН Ангела Меркель «відзначили перші кроки» у напрямку деескалації ситуації на сході України, зокрема, рішення Ради Федерації відкликати дозвіл на застосування збройних сил РФ в Україні.
Як повідомляв УНІАН, у середу під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, президентом Франції Франсуа Олландом і президентом РФ Володимиром Путіним федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала підтримати спільні кроки з врегулювання ситуації на сході України.
Президент України та інші учасники розмови погодилися з пропозицією Меркель.