Порошенко: Оновлена Конституція сформує сучасну політичну націю

Про це йдеться у зверненні глави держави до українського народу з нагоди Дня Конституції України.

«Зараз Україна проходить чи не найважче за час своєї незалежності випробування - випробування на єдність і територіальну цілісність. Усвідомлюючи величезне значення Конституції та її вплив на суспільний розвиток, я запропонував Верховній Раді України зміни в Основний Закон. Після їх прийняття ми докорінно змінимо принципи організації місцевої влади, яка не знала реформування з початку 90-х років», - зазначив президент.

За його словами, повноваження і функції державних адміністрацій, які будуть ліквідовані, перейдуть до виконавчих комітетів районних і обласних рад. Відбудеться бюджетна децентралізація, значна частина зібраних податків буде залишатися на місцях.

«Завдяки змінам у Конституції вперше отримає більше прав не Президент чи парламент, а носій влади - народ і органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські, районні та обласні ради. Децентралізація, яка буде закладена в Конституції, передбачає розширення повноважень місцевих громад, зокрема і в питаннях історичної пам'яті, культурних традицій та мовної політики. Але єдиною державною мовою України був, є і буде українська мова», - підкреслив Порошенко.

«Оновлена Конституція України зміцнить підвалини єдності суспільства і закладе основу для формування сучасної політичної нації. У той же час єдине бачення усіма політичними і громадськими силами загальної мети і відповідальне ставлення до вирішення актуальних завдань державотворення стане запорукою подальшого поступу і процвітання України», - йдеться у зверненні.

Читайте такожУкраїна сьогодні відзначає День Конституції

Порошенко звернувся до всіх громадян із закликом об'єднати зусилля заради порозуміння в суспільстві, успішного розвитку країни, щасливого майбутнього для нинішнього і прийдешніх поколінь.

Президент привітав громадян з Днем Конституції України та побажав миру, добра і злагоди.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня президент вніс у парламент проект змін у Конституцію, який передбачає децентралізацію влади в Україні і є одним з ключових пунктів його мирного плану для Донбасу. Він сподівається, що Верховна Рада прийме зміни до Конституції у першому читанні на пленарному тижні, який почнеться 1 липня.