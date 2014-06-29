У мережі з'явилося відео потужного артобстрілу гори Карачун

В мережі Інтернет з'явилося відео сьогоднішнього артилерійського обстрілу гори Карачун.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбувся найжорсткіший та наймасованіший обстріл гори Карачун за весь час.

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"Терористи почали лупити з мінометів об 11 ранку. Наші артилеристи тут же відповіли. В такі моменти треба йти в укриття, але вони відкрили вогонь у відповідь. Зав'язалася артилерійська дуель. В результаті, за півгодини після початку обстрілу, вогонь бойовиків вдалося придушити своїм вогнем. Таке ось перемир'я...", - повідомив журналіст Роман Бочкала.