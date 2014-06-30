Напади терористів на військових кваліфікують як теракти

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Південного регіону, пише "Тиждень".

У документі зазначено, що упродовж 28 червня групи бойовиків, озброєні мінометами та автоматичною стрілецькою зброєю, здійснили 5 нападів на зведені підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання на території Донецької та Луганської областей.

Внаслідок нападів терористів 6 військовослужбовців загинуло та 16 отримали вогнепальні осколкові та кульові поранення, - розповіли у відомстві.

Відомості про всі зазначені факти прокуратурою Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей) та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.