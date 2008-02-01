Четвертого пришестя Піскуна не буде?

Заступник генерального прокурора України Віктор КУДРЯВЦЕВ стверджує, що на даний момент не існує правових підстав для повернення Святослава ПІСКУНА на посаду генпрокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КУДРЯВЦЕВ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Правових підстав займати посаду генпрокурора (у С.ПІСКУНА – УНІАН) на даний момент просто не існує», - сказав В.КУДРЯВЦЕВ, пояснивши при цьому, що свого часу С.ПІСКУН був поновлений судом на посаді керівника відомства, однак потім це судове рішення було скасовано.

Як повідомляв УНІАН, Консттуційний Суд визнав неконституційним закон про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності.

Цей закон передбачає, що якщо протягом 10 днів людина незаконно суміщає повноваження депутата з іншими видами діяльності на посадах, на які вона призначена Президентом або Кабміном, то Президент або Кабмін звільняють її.

КС дійшов висновку, що за своїм змістом цей закон не відповідає Конституції щодо захисту конституційного права людини на працю.

У свою чергу депутат від Партії регіонів С.ПІСКУН у коментарі "Українській правді" сказав, що має намір подавати до суду з метою поновлення на посаді генпрокурора.

За словами С.ПІСКУНА, така підстава у нього з’явилася після визнання Конституційним Судом закону про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності неконституційним.

С.ПІСКУН зазначив, що таким чином указ Президента Віктора ЮЩЕНКА про його звільнення з посади генпрокурора у травні 2007 року є неконституційним, оскільки причиною його звільнення було саме сумісництво.

С.ПІСКУН був генпрокурором тричі - з 6 липня 2002 року по 29 жовтня 2003 року, з 10 грудня 2004 року по 14 жовтня 2005 року, з 26 квітня 2007 року по 24 травня 2007 року. Останнього разу В.ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА у зв’язку з суміщенням державної посади зі статусом народного депутата.