США підтримають будь-яке рішення України щодо АТО і готові до санкцій проти РФ

Про це заявила речниця Державного департаменту США Джен Псакі, передає Радіо Свобода.

Що ж до можливого продовження перемир’я на сході України, Псакі зазначила, що «це рішення України і тільки України». За її словами, США підтримають будь-яке рішення Києва. Джен Псакі зазначила, що умови припинення вогню порушуються сепаратистами.

«Ми й досі отримуємо повідомлення, що бойовики з Росії та проросійські сепаратисти продовжують нападати на позиції українських військ», – зазначила Псакі.

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Президент України Петро Порошенко 27 червня ухвалив рішення про продовження режиму припинення вогню ще на 72 години. Термін перемир’я збіг 30 червня о 22:00.

В ніч на 1 липня, президент за підсумками засідання Ради Національної Безпеки і Оборони України прийняв рішення зупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі.