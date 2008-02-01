Тимошенко хоче випрямити грошову лінію

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір перерозподілити баланс між центральним і місцевими бюджетами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі з представниками Асоціації малих міст України.

«Ми чітко перерозподілятимемо баланс між центральними і місцевими грошима. Йдеться про те, що є потреби загального характеру, але ми для себе маємо політично визначитися, що люди живуть не у віртуальному державному бюджеті, а в містах, селищах і селах, де безпосередньо проходить їхнє життя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає, що перерозподіл коштів центрального і місцевих бюджетів має відбутися радикально. «Не можна залишати існуючий баланс», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що уряд уважно проаналізує, яким чином складаються відносини міських бюджетів з районними та обласними бюджетами.

«Цю лінію надходження грошей до вас ми випрямимо так, наскільки це можливо, щоб ви відчували, що гроші йдуть до вас адресно», - пообіцяла вона мерам міст.