У Донецькій області терористи відпустили з полону викладача інституту

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили колеги Олега Галазюка, які проживають в Торезі.

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За їх словами, Олега Галазюка утримували в заручниках у місті Макіївці і звільнили 22 червня. «Він вийшов з полону виснаженим, побитим. Бойовики забрали всі особисті речі, гроші, які були при ньому», - розповів колега, додавши, що в той час, поки Олег Галазюк перебував у заручниках, терористи, забравши у нього ключі, «пограбували його будинок, винесли побутову техніку і все цінне, що тільки знайшли».

Як повідомляв УНІАН, 4 червня у Торезі Донецької області терористи за проукраїнські погляди викрали викладача Торезького факультету Харківського інституту економіки ринкових відносин та менеджменту Оленга Галазюка. За словами очевидців, «невідомі люди під'їхали на двох машинах, четверо з них зайшли в інститут і вивели викладача під руки; люди в камуфляжній формі, з російським акцентом, у них були якісь незрозумілі нашивки».