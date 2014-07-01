Сили АТО відновили контроль над пунктом пропуску "Должанський"

Як йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби, сапери розмінували пункт пропуску та прилеглі автодороги, знешкодили 15 вибухових пристроїв на під'їздах і 20 безпосередньо в пункті пропуску. Наразі прикордонники приступили до відновлення службових приміщень пункту пропуску, налагодження системи зв’язку та паспортного контролю. Здійснюється підготовка до відновлення роботи пункту пропуску.

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Нагадаємо, 20 червня в ході боїв сил АТО з терористами в зоні українського пропускного пункту "Должанський" був поранений російський митник. У зв'язку з цим 21 червня українська сторона почала всеосяжне розслідування.