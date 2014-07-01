Українські військові взяли під контроль три населені пункти в зоні АТО

За словами командувача Нацгвардії, сьогодні, 1 липня близько 5.30 ранку розпочалася операція із взяття під контроль базового табору та опорного пункту терористів в населеному пункті Закотне поблизу Слов'янська. Операція розпочалася з артилерійського удару, під час якого було знищено опорний пункт. Полторак зауважив, що операція закінчилася близько 14.00.

Зараз силовики облаштовують блокпости на околицях Закотного.

З української сторони є троє поранених.

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Крім цього, українські військовослужбовці взяли під контроль населені пункти Старий Караван та Брусівка.

Рід час операції зі звільнення цих населених пунктів серед силовиків ані вбитих, ані поранених немає, зазначив Полторак. Зараз там встановлюються блокпости.

Командувач Нацгвардії зауважив, що особовий склад, який брав участь у цих операціях, направлений в район зосередження для приведення техніки та зброю в належний стан та підготовки для участі в наступних операціях.