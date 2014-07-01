В зону АТО прибули спецпідрозділ "Київ-1" та роти резервістів Нацгвардії
19:53, 01 липня 2014Політика
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У зону проведення антитерористичної операції (АТО) прибули спецпідрозділ МВС "Київ-1" і кілька рот резервного полку Національної гвардії.
Фотокореспондент газети "Голос України" Олександр Клименко
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Ізюмі Харківської області повідомив виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.
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"В зону АТО прибуло спеціальний підрозділ МВС "Київ-1", прибули кілька рот спецпідрозділу третього резервного полку Нацгвардії", - сказав міністр.
За його словами, силовики будуть задіяні в забезпеченні спеціального режиму в Донецькій області. При цьому Арсен Аваков відмовився уточнювати подробиці запровадження спеціального режиму.
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