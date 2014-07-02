22 бійці батальйону «Львів» написали рапорти на звільнення через неналежні побутові умови

22 бійці батальйону міліції спецпризначення «Львів» написали рапорти на звільнення через неналежні побутові умови.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 27 червня 60 бійців батальйону міліції спеціального призначення «Львів» залишили розташування навчально-тренувального центру Національної гвардії України, який знаходиться неподалік міста Золочева на Львівщині, мотивуючи свій вчинок неналежними побутовими умовами а також тим, що їм без попередження продовжили польові навчання на 7 днів.

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Після інциденту, що трапився 27 червня на навчально-тренувальній базі Національної гвардії України, бійців батальйону міліції спеціального призначення «Львів» 1 липня відвідав начальник Головного управління МВС України у Львівській області Дмитро Загарія. Разом з очільником обласної міліції підготовку бійців та побутові умови на базі оцінили журналісти та представники громадськості.

Загарія перед вишикуваним на плацу особовим складом батальйону оголосив про звільнення із займаних посад 22 бійців, котрі написали рапорти на звільнення.

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Стосовно ще 38 осіб, котрі повернулись у розташування підрозділу, проводиться службова перевірка. За результатами цієї перевірки керівництво прийме рішення про можливість подальшого проходження служби цими працівниками.

«Ми дали можливість усім, хто не бажає продовжувати службу, написати рапорти на звільнення. Таких виявилось 22 чоловік. Всі рапорти задоволені. Всім, хто хоче служити, скажу – Батьківщину захищати треба і в дощ. Накази командирів виконувати без обговорень. Ми не для того готуємо вас в умовах, наближених до бойових, щоб за вами тут мами з памперсами бігали. Якщо вам тут важко – що ви скажете коли доведеться їхати на схід України», - заявив Загарія.