У Донецькій області військовий літак впав на шахту - ОДА

У Донецькій області літак впав на вентиляційний стовбур шахти «Прогрес» (ДП «Торезантрацит»), жертв немає.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації.

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«Вчора впав літак на вентиляційний стовбур шахти «Прогрес» ДП «Торезантрацит», шахту знеструмлено. Жертв немає», - зазначається у повідомленні.

В ОДА УНІАН уточнили, що «на даний момент нічого невідомо – ні чий літак, ні за яких обставин все сталося», водночас відзначивши, що «впав військовий літак, не пасажирський».