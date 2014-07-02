У Донецькій області військовий літак впав на шахту - ОДА
15:03, 02 липня 2014Політика
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У Донецькій області літак впав на вентиляційний стовбур шахти.
Зображення-заставка / pr.kharkov.ua
У Донецькій області літак впав на вентиляційний стовбур шахти «Прогрес» (ДП «Торезантрацит»), жертв немає.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації.
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«Вчора впав літак на вентиляційний стовбур шахти «Прогрес» ДП «Торезантрацит», шахту знеструмлено. Жертв немає», - зазначається у повідомленні.
В ОДА УНІАН уточнили, що «на даний момент нічого невідомо – ні чий літак, ні за яких обставин все сталося», водночас відзначивши, що «впав військовий літак, не пасажирський».
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