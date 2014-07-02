В Україну прибуде чергова група спостерігачів ОБСЄ

"Ми раді вітати нову групу спостерігачів на цьому тижні. Незабаром вони будуть направлені в 10 міст України", - йдеться на сторінці місії в соцмережі, передає "Європравда".

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У прес-службі місії повідомили, що після прибуття цієї групи кількість спостерігачів складе близько 300 осіб. Спостерігачі працюють у різних регіонах України, зокрема на сході країни.