В Україну прибуде чергова група спостерігачів ОБСЄ

16:58, 02 липня 2014
Політика
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На цьому тижні в Україну прибуває чергова група спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

ОБСЕ увеличит миссию наблюдателей / фото Facebook ОБСЕ

"Ми раді вітати нову групу спостерігачів на цьому тижні. Незабаром вони будуть направлені в 10 міст України", - йдеться на сторінці місії в соцмережі, передає "Європравда".

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У прес-службі місії повідомили, що після прибуття цієї групи кількість спостерігачів складе близько 300 осіб. Спостерігачі працюють у різних регіонах України, зокрема на сході країни.

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