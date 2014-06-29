Звільнені спостерігачі Луганської групи ОБСЄ прибули до Відня

Четверо спостерігачів з Луганської групи Організації з безпеки і співпраці в Європі, звільнені пізно ввечері 28 червня, прибули до Відня.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це у своєму Twitter інформує спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.

Зв’язок із цією групою спостерігачів був втрачений 29 травня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня ОБСЄ втратила контракт з двома групами спостерігачів Спеціальної моніторингової місії загальною чисельністю 8 осіб, які працювали в Донецькій і Луганській областях.

На початку червня представник терористичної організації "Донецька народна республіка" Андрій Пургін заявив, що спостерігачів утримують в Сєвєродонецьку, і зауважив, що їхня присутність є гарантією, що в місті не вестимуться бойові дії.

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СБУ повідомляла про причетність до викрадання спостерігачів російських "казацких" структур, які підтримують терористів на Донбасі.

20 червня представник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків заявив, що люди, які захопили дві групи спостерігачів, не висунули жодних вимог.

27 червня терористи відпустили чотирьох спостерігачів ОБСЄ, яких вони захопили в Донецькій області.

28 червня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про звільнення чотирьох її спостерігачів, захоплених терористами в Луганській області наприкінці травня.