Кернесу змінено міру запобіжного заходу з часткового домашнього арешту на особисту поруку – міськрада

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на адвоката Кернеса Олександра Гунченка.

Він зазначив, що запобіжний захід змінив Печерський районний суд міста Києва 28 квітня за клопотанням захисту.

"Даний запобіжний захід не покладає на Геннадія Кернеса будь-яких додаткових зобов'язань, у тому числі обов'язків або обмежень, пов'язаних з перетинанням державного кордону України", - підкреслив Гунченко.

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За словами адвоката, особисту поруку взяв на себе один із депутатів Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час ранкової пробіжки харківського міського голову Геннадія Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Ймовірно, невідомий стріляв зі снайперської гвинтівки Драгунова. Кернес отримав тяжке поранення грудної клітки та черевної порожнини. У харківській лікарні він переніс операцію. Сьогодні вночі його транспортували на лікування до Ізраїлю. Генеральна прокуратура України дала дозвіл на лікування за кордоном пораненого.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - закінчений замах на вбивство.

Довідка УНІАН. У березні головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України Кернесу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

13 березня Печерський районний суд міста Києва обрав Кернесу запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту. У постанові суду зазначається, що він повинен перебувати вдома з 21:00 вечора до 7:00 ранку щодня.

Як повідомив заступник Генерального прокурора України Олексій Баганець, Генеральною прокуратурою прийнято до розслідування кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі двох євромайданівців у Харкові.