Суд посадив Кернеса на два місяці під домашній арешт

22:55, 13 березня 2014
Політика
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Печерський райсуд Києва обрав міському голові міста Харкова Геннадію Кернесу запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту.

Кернес

Як повідомляє кореспондент УНІАН, суд ухвалив рішення сьогодні увечері.

Згідно з рішенням, Кернес повинен перебувати вдома з 21 години вечора до 7 год ранку щодня протягом двох місяців.

Водночас у рішенні суду не вказано  адресу, за якою повинен знаходитися мер Харкова.

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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура підозрює Геннадія Кернеса у скоєнні посадових злочинів пов'язаних у тому числів з організацією викрадення, побиття людей, які проестували проти влади Януковича.

Харківського мера викликали на 13 березня в Генпрокуратуру на допит як підозрюваного. 

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