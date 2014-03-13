Суд посадив Кернеса на два місяці під домашній арешт

Як повідомляє кореспондент УНІАН, суд ухвалив рішення сьогодні увечері.

Згідно з рішенням, Кернес повинен перебувати вдома з 21 години вечора до 7 год ранку щодня протягом двох місяців.

Водночас у рішенні суду не вказано адресу, за якою повинен знаходитися мер Харкова.

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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура підозрює Геннадія Кернеса у скоєнні посадових злочинів пов'язаних у тому числів з організацією викрадення, побиття людей, які проестували проти влади Януковича.

Харківського мера викликали на 13 березня в Генпрокуратуру на допит як підозрюваного.