На Харківщині всі мости і дамби взяті під посилену охорону

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це голова ХОДА Ігор Балута сказав під час робочої поїздки до Балаклійського району.

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За його словами, зараз під особливим контролем перебувають сім мостів через Сіверський Донець, а також всі греблі.

Балута також наголосив, що на сьогодні найголовніше завдання для Харківщини – не допустити диверсійно-розвідувальних груп на територію Харкова та області.

Голова ОДА зауважив, що відповідальні керівники відкоригували план захисту адміністративного кордону Харківщини та цього тижня розпочали його реалізацію.