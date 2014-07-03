Новим Міністром оборони України став Валерій Гелетей
12:43, 03 липня 2014Політика
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Верховна Рада проголосувала за призначення Валерія Гелетея на посаду міністра оборони України.
Валерий Гелетей, фото пресс-службы президента Украины
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 260 із 364 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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Президент України Петро Порошенко, представляючи його кандидатуру, запевнив, що Гелетей виправдає довіру народних депутатів.
Гелетей після призначення його міністром оборони України з трибуни ВР пообіцяв, що зробить усе для того, щоб забезпечити спокій та мир в Україні, а також зберегти територіальну цілісність України. Він закінчив свій виступ словами: “Слава Україні!”.
Як подовімляв УНІАН, перед цим парламент звільнив Михайла Коваля з посади в.о. міністра оборони.
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