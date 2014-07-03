Новим Міністром оборони України став Валерій Гелетей

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 260 із 364 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожПорошенко пропонує ВР призначити Гелетея міністром оборони

Президент України Петро Порошенко, представляючи його кандидатуру, запевнив, що Гелетей виправдає довіру народних депутатів.

Гелетей після призначення його міністром оборони України з трибуни ВР пообіцяв, що зробить усе для того, щоб забезпечити спокій та мир в Україні, а також зберегти територіальну цілісність України. Він закінчив свій виступ словами: “Слава Україні!”.

Як подовімляв УНІАН, перед цим парламент звільнив Михайла Коваля з посади в.о. міністра оборони.