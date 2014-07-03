Меркель та Олланд закликали Путіна змусити терористів вести переговори з владою України

Президент Франції Франсуа Олланд та канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні під час спільної телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликали його переконати сепаратистів на сході Україні піти на переговори з українською владою для припинення кривавого протистояння.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби французького президента, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Меркель та Олланд позитивно оцінили досягнуті вчора у Берліні попередні домовленості про умови припинення бойових дій на Донбасі за участі глав МЗС Німеччини, Франції, України та РФ.

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"Вони закликали президента Росії сприяти організації зустрічі контактної групи до 5 липня, щоб визначити умови припинення вогню. Для цього вони попросили Путіна втрутитися у цю справу та змусити сепаратистів вести переговори і домовитись з українською владою", - йдеться у повідомленні.

Олланд і Меркель також підтримали ідею спільного контролю над українсько-російським кордоном, про який також вчора йшлося на зустрічі у Берліні та який має відбуватися під наглядом ОБСЄ.

Вони нагадали Путіну про необхідність звільнити усіх заручників.

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Згідно з повідомленням прес-служби Олланда, сьогодні він та Меркель планують провести телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня глави МЗС Німеччини, Франції, України та РФ окреслили попередній план вирішення конфлікту на Донбасі, згідно з яким не пізніш як 5 липня має відбутися зустріч контактної групи з обговорення умов двостороннього припинення бойових дій.