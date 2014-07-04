Депутат: ми досі не усвідомили, наскільки важливим є контроль над інформаційним простором

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», заявив народний депутат від ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко.

"Інформаційна війна сформувала підтримку Путіна, яка зараз складає понад 80% населення, яке схвал агресію Москви. Інформаційна війна є наслідком того, що Російська імперія не усвідомлює себе без України і вона наслідком своїм має те, що росіяни не розуміють, що українці є окремою нацією, зі своєю мовою, культурою, зі своєю, значно давнішою історією", - зазначив депутат.

"Сьогодні в нашій країні є серйозна проблема. Ми зрозуміли, наскільки важливою є сильна армія. Ми її відбудовуємо, намагаємося фінансувати. Верховна Рада поголосувала за збільшення фінансування з держбюджету. Але ми досі не усвідомили на рівні влади, наскільки важливим є контроль над інформаційним простором. І, найважливіше, -- інформаційна пропаганда. Пропаганда на основі правди", - наголосив Мірошниченко.

Політик наголосив, що путінська пропагада базується на основі брехні, в яку всі вірять, тому що вона є системною. "Кіно, новини, ТБ, радіо, музика. Все спрямоване на путінську пропаганду", - зазначив депутат.

"В українських громадян нема можливості отримати правдиву інформацію з пропагандистським змістом, яка в найближчому майбутньому об'єднає всю країну довкола спільних цінностей, спільного розуміння історії, спільного розуміння стратегії і національної ідеї. І це - завдання для будь-якої влади, а нині воно є, я вважаю, першочерговим. Контроль над інформаційним простором і пропаганда національної ідеї, незалежно де люди живуть, на Донбасі, на Львівщині, в центрі України, на півдні чи на сході. Всі люди мають бути об"єднані національною ідеєю", - резюмував Мірошниченко