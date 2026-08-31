США вперше за тривалий час атакували пускові установки Ірану в районі Ормузу, – CNN

Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі острова Ларак.

В неділю, 30 серпня, армія США вперше за понад місяць завдала ударів по іранських обʼєктах. Про це повідомляє CNN, додаючи, що під атакою опинився острів Ларак біля Ормузької протоки.

Як повідомив медіа американський посадовець, на цьому острові "спостерігалися сили, що готувалися до запуску ракет з мінами по Ормузькій протоці". Тому американські військові завдали удару по двох іранських пускових установках на острові. Місцеві ЗМІ, які цитує CNN, повідомляють про те, що в цьому районі пролунали вибухи.

"Іран створив загрозу, а американські військові ліквідували її, щоб захистити цивільних моряків, комерційне судноплавство та вільний потік світової торгівлі", – цитує видання Тіма Хокінса, речника Центрального командування США.

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В Ірані відреагували на атаку США, заявивши, що цей удар є "стратегічною та смертельною помилкою" адміністрації Трампа. Також Тегеран пообіцяв ужити заходів помсти. Пізніше стало відомо, що Іран атакував американські бази в Йорданії та ОАЕ.

Війна на Близькому Сході: важливі новини

Нагадаємо, раніше Трамп робив низку заяв про нібито успіхи США на Близькому Сході. Зокрема, під час однієї з таки промов президент США заявив, що американські війська встановили "повний контроль" над Ормузькою протокою.

В Ірані ж висміяли цю заяву, заявивши, що стратегічний маршрут неможливо "захопити" за допомогою заяв у соцмережах, військової сили чи політичних наказів. Там також заявили, що Тегеран не боїться погроз Вашингтону і "не злякається демонстрації сили".

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