Тарута запропонував переселити з Донецька в Маріуполь дипломатів Польщі та Німеччини
03:42, 04 липня 2014Політика
0 0
Глава Донецької обладміністрації Сергій Тарута запропонував перенести консульства Польщі та Німеччини в Маріуполь.
Тарута запропонував переселити з Донецька дипломатів Польщі та Німеччини
Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.
Таким чином, Тарута сподівається залучити в Маріуполь зарубіжних інвесторів.
Читайте такожТарута: Південь Донецької області - зона безпеки
За його словами, такий крок дасть зрозумілий сигнал європейським компаніям про те, що Маріуполь - мирне і безпечне місто, в яке можна інвестувати.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter