Тарута запропонував переселити з Донецька в Маріуполь дипломатів Польщі та Німеччини

03:42, 04 липня 2014
Політика
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Глава Донецької обладміністрації Сергій Тарута запропонував перенести консульства Польщі та Німеччини в Маріуполь.

Тарута

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

Таким чином, Тарута сподівається залучити в Маріуполь зарубіжних інвесторів.

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За його словами, такий крок дасть зрозумілий сигнал європейським компаніям про те, що Маріуполь - мирне і безпечне місто, в яке можна інвестувати.

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