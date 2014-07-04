Тарута запропонував переселити з Донецька в Маріуполь дипломатів Польщі та Німеччини

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

Таким чином, Тарута сподівається залучити в Маріуполь зарубіжних інвесторів.

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За його словами, такий крок дасть зрозумілий сигнал європейським компаніям про те, що Маріуполь - мирне і безпечне місто, в яке можна інвестувати.