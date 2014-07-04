Меркель обговорила з Обамою необхідність швидкого припинення боїв в Україні

Як повідомляє прес-служба німецького уряду, телефонна розмова Меркель та Обами відбулась увечері 3 липня.

"У цьому контексті Росія повинна внести свій вклад та вплинути на сепаратистів на сході України, аби перемир'я дотримувалися також сепаратисти", - відзначається у повідомлені.

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Прес-служба уряду ФРН нагадала, що Меркель раніше висловила жаль з приводу того, що сепаратисти продовжили бойові дії проти української армії, незважаючи на оголошене у червні президентом України Петром Порошенком одностороннє припинення вогню.

"Шанс на припинення вогню не повинен бути знову змарнованим", - наголошується у повідомленні.

Прес-служба німецького уряду також зауважила, що до складу контактної групи, котра має зібратися для проведення переговорів про довгострокове припинення вогню, входять представники українського та російського урядів, а також ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 липня, Меркель разом з президентом Франції Франсуа Олландом провела телефону розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої закликала його переконати сепаратистів на сході України розпочати переговори з українською владою про припинення бойових дій на сході.

Глави МЗС Німеччини, Франції, України та Росії на початку цього тижня у Берліні окреслили план перемир'я і домовились, що відповідна контактна група зустрінеться для його обговорення не пізніше 5 липня.