Онлайн-трансляція засідання ВР

Як передає кореспондент УНІАН, ці проекти законів знову вказані у порядку денному роботи парламенту на сьогодні.

Вчора ці законопроекти не набрали необхідної кількості голосів депутатів для результативного рішення.

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Також парламент продовжить розгляд питання щодо призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

У порядку денному роботи ВР на сьогодні є ряд законопроектів, які стосуються мінімізації негативного впливу на стабільність банківської системи та з питань оподаткування.

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