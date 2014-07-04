Онлайн-трансляція засідання ВР
10:40, 04 липня 2014Політика
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Сьогодні Верховна Рада знову розгляне законопроекти щодо особливого періоду в паливно-енергетичному комплексі та щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою.
Рада розгляне питання реформування ГТС / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, ці проекти законів знову вказані у порядку денному роботи парламенту на сьогодні.
Вчора ці законопроекти не набрали необхідної кількості голосів депутатів для результативного рішення.
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Також парламент продовжить розгляд питання щодо призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
У порядку денному роботи ВР на сьогодні є ряд законопроектів, які стосуються мінімізації негативного впливу на стабільність банківської системи та з питань оподаткування.
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